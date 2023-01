Taormina | al ristorante col nipote di 6 mesi | cacciato La vicenda in Parlamento

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ approdata inladell’imprenditore reggino che nel giorno dell’Epifania è stato invitato a lasciare insieme alla famiglia il bar-di uno dei più lussuosi e centrali alberghi di, perché presente il nipotino di 6. A denunciare laè stato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, cui l’imprenditore si è rivolto. “Il deputato di FdI Alfredo Antoniozzi – evidenzia Marziale – in seguito alla mia presa di posizione, ha rivolto un’interrogazione al ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, per conoscere se lo Stato sia a conoscenza di questa tendenza che vieta l’accesso a bambini al di sotto di una certa soglia d’età e che risulta essere ...