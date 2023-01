Tanzania | un viaggio nel cuore dell’Africa

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Il dottor Livingstone, suppongo”, così esclamò il noto esploratore Henry Stanley alla vista di David Livingstone, il medico missionario di cui non si avevano più notizie da anni. Tra le luci e le ombre dell’imperialismo britannico, emergono le grandi imprese di questi illustri viaggiatori che scoprirono buona parte del continente primigenio, soprattutto le aree sconfinateaustrale, lì dove sgorgano le leggendarie sorgenti del Nilo, lì dove l’umanità visse gli albori. Scienza, storia e un pizzico di fantasia, esplorazioni in bilico tra leggende e testimonianze, finzione e realtà incorniciate da scenari selvaggi e misteriosi. Oggi come allora, lanon smette di attrarre e affascinare per l’incantevole natura di savane puntellate di acacie ad ombrello, di colline, altipiani e praterie, spazi immensi, solcati da mandrie di erbivori e ...

