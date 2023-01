ilGiornale.it

Attualmente l'unica prima punta certamente a disposizione per il match fondamentale con il Gravina è Staucic, un elemento valido e volenteroso ma pur sempre ungli interrogativi che ...Torna il Tour Down, dopo che le edizioni del 2021 e del 2022 erano state cancellate per la pandemia. E dunque ...i big, meteo molto caldo sempre sopra i 30 gradi. Ecco le informazioni ... Tanti under 35 e un "Cobra". Berlusconi lancia i candidati Nell 2022 il torinese Simone Avondetto si è laureato Campione del Mondo Under 23, Campione d’Europa e ha vinto anche il tricolore di cross country mountain bike e altre classiche. Dal primo gennaio Av ...Il più giovane è Andrea Santorino che corre con gli azzurri a Bergamo; Vittore Vantini, classe 1935, schierato con Lupi a Brescia. A Lodi si presenta la segretaria del Pd e mamma del primo cittadino F ...