(Di martedì 17 gennaio 2023) Per lada 60lacinese è in calo. Nel 2022 le persone che vivono nel paese sono diminuite di 850mila unità, attestandosi a 1 miliardo e 411 milioni. Secondo i demografi un punto distorico che era nell’aria, viste le tendenze negli ultimima che avrà ricadute importanti anche di natura economica. La semplice crescita dellaè un fattore che già di per se spinge le dimensioni del Prodotto interno lordo mentre l’invecchiamento dellasignifica anche più spesa pubblica per sanità e pensioni e rimodellamento dei consumi. Lo scorso anno il Pil cinese è cresciuto del 3%, leggermente più delle attese, ma al di sotto dell’obiettivo del 5,5% indicato dal governo centrale e in decisa ...

Il Fatto Quotidiano

Ora a Berlino si cerca il profilo più giusto per realizzare quella grande '' su sicurezza e difesa lanciata dal Kanzler con il fondo da 100 miliardi per l'esercito subito dopo l'attacco ...... con la sua competenza, la sua grinta e il suo grande cuore, è proprio la persona giusta per guidare le Forze armate nella". Svolta epocale in Cina, la popolazione cala per la prima volta in 60 anni. India verso il sorpasso Sono 6 milioni gli italiani colpiti e l’approvazione del farmaco rappresenta una svolta nel trattamento della malattia renale cronica per la quale da oltre 20 anni non sono disponibili terapie specifi ...Costa caro, un milione di euro, ma li vale tutti. Perché il fuorigioco semiautomatico che debutta ufficialmente mercoledì nel calcio italiano col derby di Supercoppa è una svolta epocale. La nostra ...