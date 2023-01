Supplenze docenti | nomine di gennaio | quando toccano all’Ufficio Scolastico e quando al Dirigente scolastico

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono agli sgoccioli leda GPS per l'anno2022/23. Negli ultimi bollettini pubblicati dagli Uffici Scolastici le ultimeconferite al 31 agosto o 30 giugno 2023. Perché gli Uffici Scolastici possono conferire ancora incarichi se in base all'OM n. 112 del 6 maggio 2022 dopo il 31 dicembre la competenza è passata ai Dirigenti Scolastici? Lo spieghiamo attraverso il quesito inviato da una docente a lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo .

Orizzonte Scuola

... perché sappiamo bene che chi ha svoltofino 2010 ha diritto all'incremento stipendiale ... per i, oppure oltre il terzo anno di precariato, per il personale Ata". Solo che, continua ...Cosa sono le graduatorie terza fascia ATA Queste graduatorie servono per coprire le... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 17 gennaio 2023.Supplenze docenti: gli Uffici Scolastici hanno completato o stanno per completare le operazioni di loro competenza, ossia l'assegnazione ...