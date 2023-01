Supermercati | la classifica di Altroconsumo 2023 | Esselunga e Ipercoop le catene preferite dai clienti Da NaturaSì il minor tempo di attesa in cassa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023)e Coop. Sono questi idove gli italiani preferiscono fare la spesa. A dirlo è la nuovadi, la prima del, in cui l’associazione dei consumatori ha analizzato quali sono ledaidi/ipermercati e superette (punti vendita di prossimità, più piccoli e con meno prodotti), discount e insegne locali. L’indagine è stata condotta intervistando 9.834 soci: per quanto riguarda la prima tipologia, in cima allaprimeggiano appuntoe Coop. Anche nell’inchiesta sui prezzi, pubblicata lo scorso settembre, ...