Superman | James Gunn legge a colazione un famoso fumetto e alimenta le ipotesi dei fan

Movieplayer

Lo show debutterà lo stesso giorno di& Lois, il 14 marzo, proprio dopo gli episodi della ...Stoteraux e Natalie Abrams. Fiveash e Stoteraux saranno showrunner e produttori in ..." Ho appena incontratoGunn e Peter Safran e non ci sono buone notizie. Alla fine, non tornerò nei panni di. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre. ... Superman: James Gunn legge a colazione un famoso fumetto e ... Il regista James Gunn, a capo dei DC Studios con Peter Safran, sta scrivendo la sceneggiatura del nuovo film di Superman e la sua lettura mattutina ha alimentato le ipotesi dei fan.Superman, Jacob Elordi sarà il nuovo Uomo d'Acciaio Risponde il nuovo CEO della DC, ma la risposta non piacerà a tutti!