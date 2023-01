Supercoppa | sfida Milan - Inter | migliore in campo votato dai tifosi

TUTTO mercato WEB

Saranno i tifosi a scegliere per la prima volta il migliore in campo nella. Gli spettatori collegati da tutto il mondo voteranno il Man Of The Match della gara tra Milan e Inter in programma domani a Riad. A partire dal 30' del secondo tempo e fino a due minuti ......Pioli sa bene che la sua squadra è pronta per questo appuntamento e che una vittoria in... Pioli è poi entrato nelllo specifico parlando dellaall' Inter : "Ci dobbiamo comportare bene, ... Il Gazzettino: "Milan e Inter, derby di Supercoppa: sfida Giroud-Dzeko" (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Saranno i tifosi a scegliere per la prima volta il migliore in campo nella Supercoppa. Gli spettatori collegati da tutto ...ROMA - In palio questa volta c’è la Supercoppa italiana di una stracittadina che non si disputerà a Milano ma nello stadio internazionale Re Fahd di Riyad in Arabia Saudita con fischio d’inizio alle 2 ...