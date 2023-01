La Sicilia

Il primo trofeo della stagione se lo contendono a Riad Milan ed Inter. I rossoneri, reduci da una settimana deludente, cercheranno di rifarsi portando a casa lama gli analisti Snai regalano una punta di vantaggio ai nerazzurri, vincitori l'anno scorso, che partono a 2,55 per la vittoria entro i 90 minuti; il Milan è a 2,85, con il pari più in alto,...12 anni dopo, Milan e Inter tornano a contendersi unaItaliana: da Pechino a Riad, anche allora con i rossoneri campioni d'Italia e i ... Vediamole,dettaglio. MERCATO QUOTA MAGGIORATA/... Supercoppa: nel derby d'Arabia Inter a caccia del bis (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il primo trofeo della stagione se lo contendono a Riad Milan ed Inter. I rossoneri, reduci da una settimana ...Inzaghi deciderà domani se inserire il nome del belga nella distinta anche se non è al 100%, ma oggi ha svolto una parte della seduta con i compagni. Steven Zhang presente all'allenamento. La squadra ...