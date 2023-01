Supercoppa | la sfida tra i bomber | Giroud contro Lautaro Martinez

Agenzia ANSA

Commenta per primo Simone Inzaghi , dopo il successo ottenuto contro la Juventus un anno fa, va a caccia di uno storico record: la quartaItaliana personale al pari dei recordman Marcello Lippi e Fabio Capello. Per ottenere questo primato, deve sperare che la sua Inter batta il Milan , che non vince questo trofeo dal dicembre ...Qualcosa ci ha mostrato nellacontro il Torino, ma la rete di Adopo è nata proprio da un'azione sulla sua fascia. Ma è stato a Lecce che ha dato il peggio di se: mai pericoloso in avanti e ... Supercoppa:sfida Milan-Inter,migliore in campo votato dai tifosi Saranno i telespettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l'Uomo partita EA SPORTS nella sfida di Supercoppa tra Milan e Inter che si giocherà a Riyad, in Arabia Saudita… Leggi ...Stessa città, due proprietà straniere, un trofeo in palio. La finale di Supercoppa italiana, in programma domani a Riyad alle 20 italiane, sarà anche la sfida tra Cina e ...