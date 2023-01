Supercoppa italiana | Milan-Inter | le statistiche e le curiosità

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mercoledì 18 gennaio alle 20,00 presso il King Fahd Stadium Riyadh (Arabia Saudita) si giocherà la partitavalida per la, i rossoneri hanno vinto lo scudetto 2021/2022 mentre i nerazzurri la Coppa Italia l’11 maggio 2022 trionfando 4-2 contro la Juventus all’Olimpico di Roma. Per motivi di sponsorizzazione il trofeo è denominato EA Sports Supercup, ecco lee le. Gara numero 234 traconsiderando tutte le competizioni, il bilancio registra 85 successi nerazzurri, 79 trionfi rossoneri e 69 pareggi. Secondo confronto tra le due squadre nelladopo quello disputato il 6 agosto 2011 a Pechino, il Diavolo allenato da Massimiliano Allegri ...

Commenta per primo Il Milan ha svolto la seduta di rifinitura a Riad in vista della sfida di domani contro l'Inter valida per la. Tutti in gruppo i giocatori convocati da Stefano Pioli, compreso Ante Rebic , completamente recuperato e a disposizione per il derby che vale un trofeo. Unici assenti all'...Milan - Inter tv e streaming: dove vedere il derby diMilan - Inter : il derby di Milano questa volta vale una. I campioni d'Italia rossoneri contro i detentori della Coppa Italia nerazzurri si sfidano a Riyad. ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, ...I due club milanesi si giocheranno la coppa mercoledì 18 gennaio a Riad in Arabia Saudita. Si tratta della 35esima edizione della sfida tra la squadra vincitrice dello scudetto e quella detentrice del ...