SUPERCOPPA ITALIANA | MILAN-INTER IN ESCLUSIVA CANALE 5 DATA | ORARI | TELECRONACA

(Di martedì 17 gennaio 2023) Torna il grande calcio inassoluta su5 con la 35ª edizione dellache vedrà protagonista il derby. Quando? Mercoledì 18 gennaio alle ore 20 sull’ammiraglia Mediaset. In diretta dallo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby dio che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vincitori dello Scudetto, dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti ...

