Supercoppa Italiana | Milan e Inter in campo domani | ecco dove vedere la partita

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mercoledì 18 gennaio, su Canale 5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la 35ª edizione della”. In diretta dallo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby dio che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vincitori dello Scudetto, dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. Su Canale 5 il post-con la premiazione, i commenti, ...

Commenta per primo Il Milan in una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l'Inter valida per la. L'altra venerdì perché il summit programmato con Ted Dimvula, avvocato che detiene la procura di Rafael Leao, avrà un valore specifico notevole nella partita che si sta giocando ...Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia della finale dellacontro l'Inter. "Vincere sarebbe importantissimo, abbiamo cominciato a ...Scopriamo insieme le probabili formazioni di Milan-Inter, il derby di Milano in programma mercoledì 18 gennaio alle 20:00 ...Tra poche ore le luci del King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, si accenderanno per illuminare il palcoscenico sul quale si disputerà la ...