Supercoppa Italiana | domani c’è Milan-Inter | le probabili formazioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ledi, match dellaPrimo trofeo stagionale in palio perchesi affronteranno al King Saud University Stadium di Riyadh per contendersi la, calcio di inizio alle ore 20 italiane: ecco le(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; GiroudBALLOTTAGGI: – INDISPONIBILI: Rebic (?), Maignan(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro MartinezBALLOTTAGGI: Acerbi-De Vrij; ...

