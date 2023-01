Supercoppa Italiana 2023 | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su 11contro11

(Di martedì 17 gennaio 2023) La nuovissima edizione ditra Milan e Inter si configura come un classico “Derby della Madonnina“,però l’unica differenza la farà il campo: le due squadre infatti non si affronteranno nella propria città, ma in Arabia Saudita. I ragazzi di Stefano Pioli sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, avvenuta l’11 gennaio contro il Torino, e da un percorso non brillantissimo in Serie A: il Milan ha infatti totalizzato 5 punti nelle tre partite dopo la sosta Mondiale. D’altra parte, invece, l’Inter di Inzaghi giunge al match con un buon stato di forma e una condizione psicologica probabilmente migliore, visto il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Parma e gli ottimi risultati in campionato. Detto questo, scopriamo insieme ledi Milan e Inter ...