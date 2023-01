Supercoppa | il derby d'Arabia vale il trofeo Inter avanti a 2 | 55 | il Milan a 2 | 85 ci prova

Milan News

Vincere lasarebbe fondamentale, noi l'abbiamo preparata bene e ci stiamo mettendo tutto ... Sarà una grande sfida, loro hanno giocatori importanti anche in panchina, come ognisarà ...... unche fa aumentare il valore di questo trofeo e vincerlo significherebbe dare continuità al percorso rossonero". Questo in sintesi il Pioli pensiero alla vigilia della finale di... Marchegiani: "Milan in un momento difficile, ma la Supercoppa è un derby e un trofeo" Il tecnico e il giocatore nerazzurro hanno ribadito in coro l’importanza di questa partita. Il centrocampista armeno in particolare ha ribadito la sua volontà di voler continuare a dare il suo contrib ...Inzaghi deciderà domani se inserire il nome del belga nella distinta anche se non è al 100%, ma oggi ha svolto una parte della seduta con i compagni. Steven Zhang presente all'allenamento. La squadra ...