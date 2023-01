Agenzia ANSA

La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A. Non appena ...Sarà così mercoledì sera a Riad, quando Milan e Inter si contenderanno in Arabia Saudita laItaliana, in un complessivo momento di opacità dei due club cugini. Proprio quei, però, ... Supercoppa: i palloni della finale all'asta per gli appassionati - Calcio Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro e posto in una teca, quindi inviato alla sede di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC.Nuova iniziativa da parte della Lega Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in occasione della Supercoppa Italiana verrà sperimentata una novità. Per ogni gol ...