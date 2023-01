Superata una fittissima rete di protezione

(Di martedì 17 gennaio 2023) "Dopo lunghe e complesse indagini è stato arrestato Matteo Messina Denaro, l'ultimo degli stragisti ancora libero. Si tratta di un formidabile successo della Procura di Palermo e delle Forze dell'ordine che hanno lavorato in...

Internazionale

quella fase, il servizio è stato mantenuto da ComoNExT diventando il punto di accesso più ... nell'ottica di realizzaremacroanalisi puntuale degli ambiti di cambiamento/miglioramento ...Davos ha accompagnato l'espansione della Cina "fabbrica del mondo" ma non ha compreso l'esigenza crescente diregionalizzazione della produzione e diseparazione dalla Cina nel campo delle ... Il forum di Davos è simbolo di una globalizzazione superata - Pierre Haski «Da una prima ricognizione non ci è risultato avere nessun fascicolo ... «Tutti i cambiamenti rapidi creano problemi organizzativi, che si possono superare - aggiunge il procuratore - Il vero problema ...L'Udinese diventa di proprietà americana. È questa l'indiscrezione lanciata in mattinata da Tuttosport, secondo cui la famiglia Pozzo avrebbe definito la cessione ...