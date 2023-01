Sull' autonomia regionale il governo rischia davvero FdI mette i paletti tanti | ma Salvini non può mollare

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le imminenti le elezioni regionali in Lombardia hanno fatto rilanciare a Matteoil progetto dell'differenziata con il grande lavoro portato avanti dal ministro Roberto Calderoli. Ma, come ha spiegato Gianfranco Fini, il federalismo leghista... Segui su affaritaliani.it

Corriere della Sera

... conduce, secondo la logica di un'indagine basata'et et e non'aut aut, a un'ipotesi di ... organizzare, depistare e gestire inla scomparsa di un personaggio la cui dipartita avrebbe ......il confronto e' stato un articolo pubblicato sulla rivista Il Mulino in cui si parla di. '... Stefano Bonaccini, interpellato'argomento, ha fatto capire di non avere preclusione sui nomi, '... Zaia: «Qualcuno frena sull’autonomia Allora non abbiamo capito nulla» “Proseguono gli incontri sul presidenzialismo”. Lo ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali. In agenda gli appuntamenti con Lega e Noi moderati. A seguire le ...I chip Apple M2 Pro e M2 Max dei nuovi MacBook Pro e Mac mini, con una CPU e una GPU più potenti, hanno un’efficienza energetica all'avanguardia nel settore ...