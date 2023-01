Successo Empoli nel posticipo | battuta la Samp 1-0

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023)(ITALPRESS) – L'conquista unforse decisivo per la sua salvezza al termine di una sfida assai sofferta contro la. Decisive la rete di Ebuehi ma anche le parate di Vicario e la sfortuna dei blucerchiati, che colpiscono due legni e si vedono annullare in pieno recupero il gol dell'1-1 di Colley.Il primo tempo fa capire fin dalle prime battute che per l'non sarà una passeggiata avere la meglio su una formazione doriana raccolta ma che non rinuncia a pungere. Non è un caso che sono proprio gli ospiti i più pericolosi, una prima volta con Vieira che spreca un regalo di Vicario in disimpegno servendo malissimo Lammers in piena area (17?), e poi con Leris che centra la traversa su cross da sinistra di Augello, quest'ultimo fra i migliori dei suoi. L'...