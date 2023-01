Su Dante temo che il ministro Sangiuliano non abbia idea di cos’ha detto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) di Riccardo Mastrorillo Ildella Cultura Gennaroha dato fiato ad una serie indescrivibile di idiozie che non si sa da quale cominciare per confutarle. “Il fondatore del pensiero di destra nel nostro paese è statoAlighieri“. Non saprei dire senon ha capito nulla della Divina Commedia o, peggio, non ha alcunadi cosa sia la “destra”. E non saprei dire quale delle due cose sarebbe peggio. Da tempo lamentiamo l’assenza in Italia di “culture politiche”, ma qui siamo all’assenza di “cultura” e basta! La destra è conservazione, se non reazione al progresso e, francamenteAlighieri, per la sua storia e per i suoi scritti, mi pare più vicino ad un rivoluzionario che a un reazionario: già solo banalmente la scelta della lingua è dirimente. Fa ...