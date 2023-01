Studio Acea - L' identikit delle auto europee | sempre di più | agée ed endotermiche

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sulle strade dell'Unione europea circolanopiù, con un'età media in continua crescita e con le alimentazioni tradizionali ancora dominanti: è questa la fotografia scattata dall'sui veicoli in uso nei Paesi del blocco comunitario sulla base degli ultimi dati disponibili, quelli del 2021. In particolare, rispetto al 2020, il parco circolante è risultato in crescita dell'1,2% a poco più di 249,65 milioni di vetture. Crescita generalizzata. Tutti i Paesi, con l'unica eccezione della Slovenia (-4,1%), hanno assistito a un incremento dei veicoli in uso sulle proprie strade: si va dal +0,3% di Italia (39.822.723) e Finlandia, al +8,2% della Slovacchia. Tra i cosiddetti 'major market', la Germania assiste a un aumento dello 0,6%, la Francia dello 0,7% e la Spagna dello 0,9%. In ogni caso, sono le nazioni ...