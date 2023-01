Straniero ruba more e muore in un pozzo. A processo i proprietari

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un settantasettenne albanese è stato trovato morto in unartesiano, in provincia di Perugia: voleva raggiungere un cespuglio disituato su un terreno privato, ma dopo aver superato il cancello non si era accorto della buca profonda quattro metri. E idell'appezzamento sono finiti aper omicidio colposo

