Strage Georgofili | la testimonianza | ' Ho perso tutto | mia moglie è viva per miracolo'

Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, Aldo Cursano - attuale presidente Confcommercio Firenze - ricorda quella notte: 'Penso ai miei vicini di casa e alle piccole Nadia e ...... presidente dell'associazione familiari delle vittime delladi via deiquando ha saputo che l'operazione che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro aveva il nome in codice ... Firenze non dimentica: Matteo Messina Denaro arrestato, organizzò la strage dei Georgofili 'Ho provato grande sorpresa e meraviglia che un'operazione dei Ros si potesse chiamare con il nome di una poesia di una bambina di 9 anni' dice ...Pochi giorni prima di morire a soli 9 anni, nell'esplosione di Via dei Georgofili, a Firenze, la piccola Nadia Nencioni ...