“Sto male” Giovanni Ciacci choc | la confessione fa preoccupare il pubblico

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ha deciso di partecipare al GF Vip per combattere i pregiudizi: per parlare della sua malattia, del modo in cui l’affronta tutti i giorni, dell’evoluzione delle cure per essere un esempio per tutti e per combattere i pregiudizi.è stato il primo concorrente sieropositivo ad entrare al GF Vip. “Il tuo grande fratello è iniziato un po’ prima di entrare nella casa”, disse Alfonso Signorini facendo riferimento all’intervista dicon Chi quando ha rivelato, per la prima volta, di essere sieropositivo. “Hiv non vuol dire morte – ha commentato poi– Con l’HIV una volta si conviveva ma adesso si vive e questo va detto a voce alta. L’HIV è un’infezione che riguarda tutti e non riguarda solo gli omosessuali ma tutti ed è un’infezione che se non curata può portare all’AIDS ...

