Calcio News 24

Il Corriere dello Sport dedica oggi al gioiello dellail titolo d'apertura in prima pagina: "Dybala raddoppia". La tabella mostra quanto Paulo sia fondamentale per Mourinho. Ecco i numeri con e senza il numero 21: PUNTI A PARTITA: 2,3 - 1,2PARTITE ...Con la doppietta di ieri, Paulo Dybala è salito a quota 7 gol in campionato, ai quali vanno aggiunti i 2 in Europa League e la rete in Coppa Italia con il Genoa che ha permesso alladi accedere ai quarti di finale. Numeri da bomber, quale la Joya è stato in diverse fasi ... STATS – Roma, Dybala raddoppia la media punti ROMA , 17 gennaio, 2023 / 9:00 AM (ACI Stampa).- La grande facciata della basilica di Santa Maria Maggiore è sullo sfondo, mentre davanti alla chiesa di Sant’Antonio Abate all’Esquilino vi è uno slarg ...Con la doppietta di ieri, Paulo Dybala è salito a quota 7 gol in campionato, ai quali vanno aggiunti i 2 in Europa League e la rete in Coppa Italia con il Genoa che ha permesso alla Roma di accedere a ...