STATS – Kvaratskheila a Napoli attacca più che in Russia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Prima di arrivare aha giocato 2 anni e mezzo innel Rubin Kazan e ha avuto una rapida avventura nel suo Paese, con il Bitumi. Come giocava precedentemente all’incontro con Spalletti? Nell’ultima mezza stagione trascorsa in, Kvara è sceso in campo 22 volte contando tutte le competizioni, segnando 2 sole reti. Vedendo le posizioni in campo con il Rubin si vede come il mancino giochi il 43% dei palloni sulla fascia sinistra, (31% con una capacità di andare nella zona più avanzata), 16 % nella propria metà campo sempre a sinistra e complessivamente il 26% nella propria metà campo. Come emerge chiaramente dal confronto, il giocatore approdato in Italia nella Serie A estremizza questi numeri in senso offensivo. Spalletti lo ha reso un vero ...