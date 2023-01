Star Wars The Bad Batch | ipotesi sconcertanti sul destino di Cody

(Di martedì 17 gennaio 2023). Nell’episodio 3 della terza stagione di The Badabbiamo ritrovato un personaggio importantissimo: il Comandante. Per anni i fan chiedevano a gran voce di conoscere ildi questo celebre clone. Lucasfilm ha voluto accontentarli, ma allo stesso tempo, ha “alimentato” il mistero, togliendolo di scena in maniera misteriosa. In Episodio

Everyeye Tech

Ora i due copiloti sono tornati a viaggiare insieme, pronti a esplorare la galassia disulla nuova nave di Mando. "Essere un Mandaloriano non significa solo imparare a combattere", spiega ...Lo sviluppatore e leaker dice che il dispositivo ha nome in codice 'grogu', che è il nome ufficiale del personaggio inizialmente diventato famoso come 'Baby Yoda' nella serie TV diThe ... No, questa non è una città di Star Wars, ma esiste davvero: vi spieghiamo cos'è Il trailer della Stagione 3 di The Mandalorian è disponibile: guardalo in streaming, per un'anticipazione su cosa accadrà nella serie.Un nuovissimo trailer della stagione 3 di The Mandalorian è stato ufficialmente rilasciato con il ritorno di Din Djarin e Grogu. L’attesa di oltre due anni tra le nuove stagioni di The Mandalorian si ...