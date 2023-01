(Di martedì 17 gennaio 2023) L’sarebbe pronta ad introdurre nel calcio il. A renderlo noto è il Daily Telegraph, secondo il quale domani a Wembley è in programma una riunione dell’International Board (l’unico organo che può modificare il regolamento) perre una serie di misure per ridurre le perdite didurante le partita. Durante la riunione, i rappresentanti della Fifa e delle quattro Home Nations (le 4 federazioni britanniche) discuteranno tre possibili soluzioni: quella di dare una severa indicazione agli arbitri di far rispettare le regole esistenti (in particolare che i portieri vanno penalizzati se trattengono la palla per più di sei secondi prima di riprendere il); quella di seguire l’esempio della Coppa del Mondo, dove il quarto uomo ha aumentato il ...

SPORTFACE.IT

A memoria di cronista sanremese, quando in salasi parlava di peso specifico di questa e di ... 'c'è stato un errore, non c'è dolo, non c'è nulla, e io arbitro all''. Dichiarazioni che ...Klopp - Calciomercato.itProsegue, infatti, la crisi senza fine della squadra, al punto che si parla già della possibile separazione con il tecnico. In conferenza, interpellato sul suo ... Stampa inglese: Ifab valuta introduzione tempo effettivo di gioco I Blues hanno certamente rinforzato il reparto offensivo con gli arrivi di Felix e Mudryrk e qualcuno deve fargli spazio. Secondo la stampa inglese, Sterling potrebbe dire addio al Chelsea già in ques ...Nonostante i venticinque anni di differenza, Rupert Murdoch e Ann-Lesley Smith sembrano essere molto affiatati a giudicare dalle foto pubblicate dalla stampa inglese, nelle quali la 66enne e l'editore ...