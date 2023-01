Ssc Napoli | manovra da meno 87 milioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sky Sport, sullafinanziaria della Ssc: "Nel giro di due anni circa ilè riuscito a dimezzare - anzi, anche a fare meglio - il suo monte ingaggi, senza perdere competitività. Nel 2020/21 gli stipendi delpesavano per 155. Nella stagione 2021/2022, per 110. Nella stagione in corso, per 68. Quindi -87di monte ingaggi. Azione notevole da parte del Club della famiglia De Laurentiis. Fonte: Tutto.net

'Non siamo ottimisti su Ounahi'. Così il ds delCristiano Giuntoli, in esclusiva a Mediaset sul centrocampista marocchino rivelazione del Mondiale, di proprietà dell'Angers, obiettivo di mercato del club azzurro per l'estate. 'Il calciatore ...Luciano Spalletti ricorre ad un più che ampio turn over per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia trae Cremonese. Il tecnico azzurro opera ben 10 cambi in informazione rispetto al match contro la Juventus, con la conferma del solo Meret in porta. Questo l'undici titolare che scenderà in campo ... Il Napoli lancia la maglia dell'amore. Ecco la San Valentino limited edition “La Cremonese vince ai calci di rigore al Maradona ed elimina il Napoli dalla Coppa Italia dopo una sfida lunghissima e combattuta sotto la pioggia”. Così la SSC Napoli commenta sul proprio sito uffic ...Il portale evidenzia come ci siano delle differenze tra il Napoli e le altre squadre della Serie A proprio nella disputa della Coppa.