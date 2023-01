Spread Btp - Bund | chiude a 179 punti base

(Di martedì 17 gennaio 2023) In una seduta che ha virato su un forte allentamento della tensione per i titoli di Stato europei, lotra Btp etedeschi a 10 anni ha chiuso in netto calo, così come il rendimento del ...

Forte allentamento della tensione sui titoli di Stato di tutta Europa, con un particolare ribasso per il rendimento del Btp a 10 anni, che scende di 11 punti base al 3,88%. Lo spread con il Bund tedesco è calato così anche a 179 'basis point', per poi risalire sopra quota 180, ai minimi da fine aprile scorso. In una seduta che ha virato su un forte allentamento della tensione per i titoli di Stato europei, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in netto calo, così come il rendimento del prodotto del Tesoro. Il differenziale ha concluso infatti ai minimi dall'aprile scorso a 179 punti base. Positivi anche i listini di Francoforte e Parigi. Wall Street in rosso, mentre gli investitori cercano di digerire i conti deludenti di Goldman Sachs. Cross euro/dollaro in leggero calo a 1,0789.