Sporting Gijon-Valencia mercoledì 18 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Pipistrelli impegnati al Molinon

Carlos Castro sta vivendo un'esperienza diversa come calciatore nella Kings League . L'ex attaccante delloGijón è infatti entrato a far parte della nuova competizione amatoriale creata da Gerard Piqué . Nella prima giornata del torneo, lo spagnolo classe 1995 ha esordito con una doppietta ...Resta una sola la stagione chiusa in doppia cifra in campionato (2015 - 2016: 11 gol nella Liga spagnola con lo). In questo momento, con Pellegri fermo ai box per infortunio, è però ... Sporting Gijón-Valencia, il pronostico: Els Che favoriti, probabile Over 2.5 Il pronostico della sfida fra Sporting Gijón e Valencia in lotta per un posto ai quarti di finale della Copa del Rey ...Maradona, il Clasico in Finale e la storia della Copa de la Liga del 1983, progetto naufragato quattro anni dopo.