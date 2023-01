Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di martedì 17 gennaio 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ecco un nuovo giorno ricco dida vivere assieme. Di seguito vi proponiamo il nostro riepilogo consueto di, eventi edi oggi,17, con i link costantemente aggiornati allefornite dalla redazione diface.it con gli avvenimenti più importanti del giorno inglinessuno escluso. Si tratta di un comodo contenitore che minuto dopo minuto vi consentirà di restare informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo dello, una cronologia dellaiva dalla mattina fino alla sera inoltrata. TENNIS AUSTRALIAN OPEN BERRETTINI SPRECA UN MATCH POINT E CEDE A MURRAY NIENTE DA FARE PER MATTIA ...

Camila Giorgi vola, Matteo Berrettini a picco: Australian Open 2023 gioie e golori per l'Italia Gioie e dolori dall'Australian Open nella secondadi gare: Camila Giorgi è super, Matteo Berrettini invece purtroppo deve far le valige e lasciare Melbourne. Camila Giorgi al secondo turno dell'Australian Open: ma niente derby con Martina ...Nel posticipo della 18ªdi Serie A, l'Empoli supera la Sampdoria per 1 - 0. Decide il gol di Ebuehi. Nei minuti di recupero, clamoroso ... Serie A, il calendario del prossimo turno: la 19^ giornata Tutti i risultati della prima giornata del girone di ritorno di serie B. La squadra di Grosso riparte con una vittoria e mantiene la vetta. Classifica Inizia senza problemi il 2023 della capolista ...A partire dalle ore 14, in diretta streaming su Web, Facebook, Youtube e Twitch, si parlerà dell’ultima giornata dei campionati dilettantistici, dalla serie D alla Prima Categoria. Gli ospiti di ...