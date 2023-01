Sparatoria in California | sei morti | fra cui bimbo di 6 mesi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sei persone, tra cui una madre di 17 anni e il suo bambino di 6, sono state uccise oggi in unanellacentrale, e le autorità stanno cercando almeno due sospetti. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 3,30 rispondendo alle segnalazioni di colpi multipli sparati contro una casa a Goshen, ad Est di Visalia, ha informato l'ufficio dello sceriffo della locale contea.La polizia ha trovato due vittime morte per strada e una terza persona uccisa a colpi di arma da fuoco sulla porta dell'abitazione. Altre tre vittime sono state trovate all'interno della casa, tra cui un uomo che era ancora vivo ma che in seguito è morto in ospedale. Lo sceriffo ha detto che gli investigatori stanno cercando almeno due sospetti.

Agenzia Nova

