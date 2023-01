Calciomercato.com

... vicino l'arrivo di Buchel dall'Ascoli, a fare il percorso inverso sarebbe Proia (che è alla... Sempre secondo la Gazzetta dello Sport,ritorno alla Reggina per Viola. In uscita anche ...... l'che a Genova si arrivi presto a un'altra proprietà Usa è concreto. Ma se la situazione ... dal Genoa al Parma, dal Venezia allaal Pisa (russo - americano in realtà). A completare il ... SPAL, ipotesi ritorno per un ex Fiorentina | Mercato | Calciomercato ... È a Ferrara da ieri Giannis Fetfatzidis: il trequartista greco (ex Genoa e Chievo, tornato in Europa dal Qatar) diventerà oggi un giocatore della Spal. De Rossi aspetta anche il nuovo play, dopo la pa ...Sempre viva l'ipotesi di vedere Vincenzo Millico lasciare il Cagliari, ma non la Serie B: c'è l'interesse della Spal ...