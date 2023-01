Sono Messina Denaro | preso dal Ros il superlatitante

(Di martedì 17 gennaio 2023) Montone griffato, cappellino e al polso un Franck Muller da 35mila euro. "Mi chiamo Matteo", dice con fare arrogante al carabiniere del Ros che sta per arrestarlo. Finisce cosi' la ...

Il Fatto Quotidiano

...I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo... All'interno nonstate trovate armi ma oggetti di lusso, vestiti firmati e profumi di alta gamma, ...Montone griffato, cappellino e al polso un Franck Muller da 35mila euro. "Mi chiamo MatteoDenaro", dice con fare arrogante al carabiniere del Ros che sta per arrestarlo. Finisce cosi' la latitanza trentennale del padrino di Castelvetrano, finito in manette alle 8.20 di lunedi' ... Matteo Messina Denaro, questa storia non è finita Da Palermo a Pescara, finendo poi a L’Aquila. È questo il tragitto compiuto da Matteo Messina Denaro, arrestato ieri mattina nel ...PALERMO, 16 gennaio –Nessuna soffiata, nessun collaboratore. La cattura del boss Matteo Messina Denaro è stato il risultato di una indagine tradizionale coordinata dalla Procura di Palermo, da pochi m ...