Sono invidiosa delle mie compagne di classe

Leggi su dilei

(Di martedì 17 gennaio 2023) Quanto può far male il confronto con gli altri! Se lo viviamo nel modo sbagliato, ci trascina nel dispiacere a nel risentimento, si blocca nello stomaco e ci rovina le giornate. Assillate dalla domanda “Perché loro sì e io no?” ci guastiamo ogni momento, rose da quella maledetta invidia che non riusciamo a ricacciare indietro. Stiamo attente alla negatività Ma non è facile rimanere impassibili o addirittura essere felici di fronte a ciò che gli altri hanno e noi non abbiamo: può essere un oggetto, un amore, la bellezza, il successo, i soldi, l’ammirazione. Uscire perdenti dal confronto con il prossimo può spingerci verso una “nube” di negatività in cui proviamo inadeguatezza, insofferenza, anche dolore. E possiamo sentire ostilità, antipatia, rancore verso la persona invidiata. La quale, a differenza di noi, non prova proprio niente. Anzi, se intuisce che la invidiamo, può al massimo ...