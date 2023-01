Sonia Bruganelli | “Ecco quanto guadagno! Se potessi ruberei borse firmate dai negozi”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 gennaio 2023), 48 anni, romana, mamma di tre figli, è un’affermata produttrice tv e da due anni è opinionista al “Grande Fratello”. Ma per alcuni è soltanto “la moglie di Paolo Bonolis”. “In tv, però, se sono stata chiamata una seconda volta come opinionista è perché vado bene – fa notare in un’intervista a “Il Messaggero” – La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Da giovane, comunque, per evitare questo marchio – io che avevo qualche velleità di stare sotto i riflettori – grazie a Paolo entrai nella redazione di Ciao Darwin”. Se non fosse diventata sua moglie, “mi sarei data da fare, ho sempre temuto di dipendere economicamente da qualcuno”.con il figlio Davide Bonolis (Foto Instagram)Dagli esordi come modella per i fotoromanzi e con le telepromozioni, ne è davvero passata ...