Sonia Bruganelli e la malattia della figlia pensavo di non farcela

(Di martedì 17 gennaio 2023)si racconta in una lunga intervista a Il Messaggero e alimenta le polemiche sulle dichiarazioni di Chiara Ferragni.Negli due ultimi anni è diventata l’opinionista del Grande Fratello Vip più chiacchierata dal gossip italiano e non solo., infatti, con la sua schiettezza e semplicità ha conquistato il pubblico e con alcune sue

ilmessaggero.it

Si passa poi ai preferiti degli opinionisti:salva: Antonella Fiordelisi Orietta Berti rende immune: Oriana Marzoli. Nuova tornata di Nomination della settima edizione del Grande ...Il padrone di casa Alfonso Signorini , con le opinionistee Orietta Berti e il contributo della donna dei social Giulia Salemi, è pronto a dare vita a un'altra puntata ricca di colpi ... Sonia Bruganelli: «La malattia di mia figlia Silvia All'inizio pensavo di non farcela. Chiara Ferragni La be C'è chi fa beneficenza sbandierandola ai quattro venti e chi, invece, preferisce rimanere nell'ombra. Sonia Bruganelli si schiera tra le fila di questi ultimi, ma a chi convoca… Leggi ...Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina attaccando Oriana Marzoli in diretta al GF Vip. Tutti i dettagli.