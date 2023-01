Sondaggi politici elettorali di SWG per La 7 | calo Salvini e Berlusconi | si riprende il PD

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Giorgia Meloni non perde mai. Così potremmo intitolare quest’ultimoo politico elettorale realizzato da SWG per il tg di La 7 di Enrico Mentana. Infatti in questa settimana tutto il centro destra è in, ma Fratelli d’Italia rimane stabile e anche se non guadagna consensi, non ne perde nemmeno. Vediamo i dati delo di SWG.di oggi 17 gennaio del Tg di Mentana: FDI stabile, male Lega e Forza Italia Il Governo di Centrodestra sta affrontando la questione dell’aumento del prezzo della benzina con i cittadini infelici a causa dei continui rincari, e i benzinai intenzionati a confermare lo sciopero di due giorni. Tuttavia, Giorgia Meloni e i Fratelli d’Italia restano stabili e il primo partito del paese con il 31,3% dei voti, esattamente come nel ...