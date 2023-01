Sondaggi elettorali Swg | in discesa il centrodestra | è effetto accise?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Forza Italia perde mezzo punto, stabile al 31,3% Fratelli d’Italia Questa settimana segna un prevedibile punto di svolta nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo idi Swg, che del resto sono tra i più generosi con il partito di maggioranza relativa, la coalizione al governo, il, subisce una battuta d’arresto. Che sia colpa della fine dello sconto delle? È probabile, oppure vi è semplicemente un assestamento dopo la luna di miele che come sempre accade ha visto aumentare le preferenze per i vincitori delle elezioni. In realtà Fratelli d’Italia è stabile, ferma a un ottimo 31,3%, me sono Lega e Forza Italia che scendono. La prima di due decimali all’8,3%, la seconda di mezzo punto al 6,4%. Giù, del 0,1%, anche Noi Moderati, che ora è all’1%. Parallelamente ...

la Repubblica

