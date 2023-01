Soli | venerdì 20 al Sant’Apollonia Hub di Salerno la presentazione del secondo libro di poesie di Massimo Perrino

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sarà la moderna poesia napoletana diad inaugurare la stagione 2023 delHub a. Alle 18,30 di20 gennaio, nello spazio di via San Benedetto, è infatti in programma ladi “”, ildel giornalista, ex portavoce del presidente del Senato e attuale responsabile dei rapporti con la stampa della Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio. Dialogherà con l’autore, in quello che si annuncia come un vero e proprio spettacolo, la giornalista Erminia Pellecchia. Porterà i suoi saluti la direttrice artistica delHub, Chiara Natella, e interverrà l’artista olfattivo Giovanni Festa, capace di restituire i profumi della ...

Il Denaro

Beh, non sono'. Secondo gli analisti dell'Istituto internazionale di studi strategici (Iiss) ...con i carri armati come parte del nuovo pacchetto di aiuti militari britannici concordato... un diploma in violoncello a14 anni con menzione d'onore e il conferimento dell'onorificenza ...scorso Erica si è esibita in un concerto per le donne in Iran presso il conservatorio ... Soli, venerdì 20 al Sant'Apollonia Hub di Salerno la presentazione ...