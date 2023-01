Soldi russi alla Lega | Mosca non risponde alla rogatoria | si va verso l' archiviazione

Corriere Milano

Perché più che escludere legami pericolosi con la Russia di Putin, certifica che la trattativa del Metropol per tentare di finanziare il partito conc'è stata Ed è stata portata avanti ......emersi elementi concreti" sul fatto che avesse personalmente partecipato o che fosse stato messo al corrente del proposito di destinare parte deiricavati dalla transazione ai mediatori... Soldi russi alla Lega, l'operazione fu fatta saltare da chi la stava organizzando. I pm: «Salvini sapeva del petrolio, non della tangente» È una richiesta di archiviazione che pesa come un macigno per la Lega di Matteo Salvini. Perché più che escludere legami pericolosi con la Russia di Putin, certifica che la trattativa del Metropol per ...Almeno 20 milioni di euro degli oltre 70 che riceverà lo Shakhtar Donetsk verranno donati all’esercito ucraino, per cominciare ...