Soffolta a Fregene | lavori bloccati Baccini | “Montino attivi la procedura più rapida per la ripresa del cantiere Noi non faremo opposizione”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Fiumicino – “Iper lasono fermi. L’avvenuta consegna delper la nuova diga, poco prima di Natale, e l’apertura delil 29 dicembre sono già un ricordo, e le sopraggiunte spiegazioni dell’Amministrazione comunale (leggi qui) non tranquillizzano chi vede già la stagione balneare 2023 compromessa. In questo contesto abbiamo il dovere di intervenire”. A parlare è il leader dell’, Mario. Che si rivolge quindi al sindaco: “In queste ore l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover interrogare la Prefettura per l’acquisizione di alcuni dati necessari a procedere, rispetto all’appalto. Nel dettaglio non si sa nulla, né noi vogliamo pressare l’Amministrazione, strumentalizzando la ...

Fregeneonline.com

il cantiere della barrierarisulta momentaneamente sospeso da venerdi scorso: "Sono sopraggiunte informazioni non afferenti l'appalto in corso e l'impresa esecutrice, ma che hanno ...Sotto la lente in particolare la costa disud dove i balneari ("Siamo preoccupati in ...si attendono ancora che comincino i lavori veri e propri per la realizzazione della barrieradi ... Soffolta Fregene, Catini-Onorati: “Lavori fermi, ci dicano come ... Maltempo a Roma. Il temporale si abbatte sulla Capitale. La pioggia è iniziata stamattina, quando c'è stato un forte acquazzone, venti abbondanti e temperature in calo comprese ...Il litorale romano è sferzato da una forte mareggiata con un’intensità che, riferiscono dei balneari, si avvicina a quella del 21 novembre scorso che provocò seri danni a diverse strutture sulla costa ...