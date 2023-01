Snowboard | Italia | i convocati per il parallelo di Bansko Da Bormolini a Felicetti | la carica degli 11 in Bulgaria

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nuovo blocco di convocazioni in chiave. La Coppa del Mondo si sposta in, a. Sono undici gli atleti scelti dal direttore tecnico Cesare Pisoni, che ha una valida variabilità di elementi per l’evento che ha sede nell’est d’Europa con due gare sabato e domenica. Qualifiche alle 9:00 e gara alle 13:00 in entrambi i casi. Tra gli uomini sono ben otto le presenze: Maurizio, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Marc Hofer, Mirkoed il capitano Roland Fischnaller. Ci sono cinque podi stagionali per il nostro Paese in questo evento., Coppa del Mondo2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 19-22 gennaio In campo femminile, invece, saranno presenti Nadya ...

