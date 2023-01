Smartphone Samsung | tutto quello che sappiamo sui modelli 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dall'imminente famiglia Galaxy S23 fino ai pieghevoli attesi in estate, passando per le fortunate linee Galaxy A e M

TuttoAndroid.net

ha inserito nella stessa area 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri. Ciò significa che la fotocamera posteriore principale deglipotrà scattare immagini a risoluzione maggiore, ...Ferrari ed Harman, sussidiaria diElectronics , hanno appena avviato una collaborazione ...e alla personalizzazione di funzioni e servizi in qualsiasi momento 'come fosse uno'. ... Samsung conferma One UI 5.1 e (alcuni) smartphone che la riceveranno Samsung ha avviato la produzione di massa del nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel che verrà probabilmente usato nel Galaxy S23 ultra.Il rilascio della versione 5.1 della One UI si avvicina sempre di più - dovrebbe arrivare sin da subito sugli S23 - e le ultime notizie provenienti direttamente da Samsung ci stanno dando una prima in ...