SKS365 ottiene la certificazione Top Employers Italy 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) - Il gruppo internazionale di gaming e betting fa parte delle aziende certificate Top, che premia le eccellenze nelle politiche e strategie HR Roma, 17 gennaio- Si apre con un prestigioso riconoscimento ildi. Il gruppo internazionale di gaming e betting - attivo in Italia con il marchio Planetwin365 - è entrato a far parte delle aziende certificate Top. LaTopè il riconoscimento ufficiale del TopInstitute dedicato alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR; premia la loro attuazione per il benessere delle persone, il miglioramento dell'ambiente e del mondo del lavoro. Più in dettaglio, la ...