Sirigu e Gollini | Scambio tra Napoli e Fiorentina in Vista

(Di martedì 17 gennaio 2023) La trattativa è calda! Il, portabandiera della Serie A, è in cerca di un modo per mantenere alto il livello della rosa e allo stesso tempo soddisfare le richieste dei giocatori che chiedono maggiore spazio. La soluzione è una trasferta a/r: Salvatorein Toscana e Pierluigiin Campania. Un prestito secco approvato da entrambi i club, con il benestare dell’Atalanta, proprietaria del cartellino del numero uno ora a Firenze.non figura fra i convocati delper la Coppa Italia, un segno che la trattativa sta andando avanti. La Serie A è come una tempesta, con poche risorse e tante idee. Il, con l’aggiunta di Bereszynski per Zanoli, sta cercando di resistere a questa onda di depressione economica e sportiva.e ...

Tutto Napoli

Commenta per primo Il Napoli potrebbe cambiare tanto ma non nella squadra titolare. Pierluigipotrebbe infatti sostituire Salvatorecome riserva di Alex Meret .NAPOLI- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà , il Napoli e la Fiorentina avrebbero raggiunto un accordo per lo scambio che porterà Salvatorein Toscana e Pierluigiall'... Rai - Gollini nuovo vice-Meret, è fatta per lo scambio con Sirigu! Annuncio ad inizio prossima settimana "In queste ore il Napoli si sta concentrando sullo scambio Gollini-Sirigu, che conta di chiuderlo entro l’inizio della prossima settimana".Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TG Sport su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Il Napoli farà scattare l'opzione e rinnoverà c ...