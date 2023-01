Sinner e Sonego | l' Italia sorride Musetti | una rimontona non basta - Sport - quotidiano net

Agenzia ANSA

Lorenzo parte male e va sotto 0 - 2 contro Lloyd Harris: poi recupera il 2 - 2 e cede al super tie - ...C'erano quattro italiani in campo nella prima giornata dell'Australian Open e abbiamo chiuso con un pareggio non entusiasmante, 2 vittorie (in 3 set ein 4 che dovevano essere 3 se non ... Australian Open, Sinner e Sonego al secondo turno - Sport Nella prima giornata dell'Happy Slam gli spettatori sono stati 78 mila. Tra loro, moltissimi italiani che hanno fatto un tifo indemoniato per Sinner, Sonego e Musetti.Lorenzo Sonego lotta, soffre e vince dopo oltre 3 ore e 30 minuti di gioco nel primo turno degli Australian Open contro il portoghese Nuno Borges. Il torinese ha centrato il passaggio… Leggi ...