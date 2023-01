Silent Hill 2 Remake | nuovi dettagli sulla storia e altro ancora

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il producer diha fornitodel gioco e sugli altrititoli della saga horror Sembra che Konami sia fermamente intenzionata a rilanciare la serie: in una recente intervista sono stati fornitisu altri giochi (inclusoe la relativa), titoli falliti e. In un’intervista rilasciata a IGN Japan, il produttore della serie, Motoi Okamoto, il concept artist e designer di Pyramid Head, Masahiro Ito, e il compositore Akira Yamaoka hanno parlato di una ...

Multiplayer.it

Dopo, anche un'altra celebre serie di Konami potrebbe tornare: il nome Metal Gear continua a spuntare tra leak e report (come aveva del resto fatto intendere il producer Noriaki Okamura ), e ...Dopo aver già annunciato il revival di, Konami sarebbe pronta a "riportare in vita" un'altra delle sue saghe più iconiche: stiamo naturalmente parlando di Metal Gear Solid , le cui voci sul presunto remake continuano a farsi ... Silent Hill 2 Remake: Konami spiega perché non ha iniziato rifacendo il primo capitolo della saga Konami sembra finalmente essersi ricordata delle sue IP storiche, dopo Silent Hill sembra che anche Metal Gear Solid stia per fare il suo ritorno!In una recente intervista sono stati diffusi nuovi dettagli sul combattimento in Silent Hill 2 Remake: ecco quello che c'è da sapere.